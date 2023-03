ÖPNV-Warnstreik in München: Fast alles steht still

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der MVG am Donnerstag und Freitag zum Warnstreik aufgerufen - und die Beteiligung ist hoch. Seit Betriebsbeginn um 3:30 Uhr stehen alle Trambahnen und U-Bahnen in München still - mit zwei Ausnahmen: Die U6 fährt im 10-Minuten-Takt, und die Tram-Linie 20 hat inzwischen den Betrieb aufgenommen. Sie verkehrt alle zehn bis 20 Minuten, so lange genügend Personal zur Verfügung steht.

Auch die Hälfte der Busse ist im Einsatz, denn die Bus-Kooperationspartner der MVG sind vom Warnstreik nicht betroffen. Updates zum laufenden Betrieb veröffentlicht die MVG auf ihrer Homepage, ihrer App und auf Twitter.

Stau auf Münchens Straßen

Wie erwartet sind viele Menschen vom öffentlichen Nahverkehr auf das eigene Auto umgestiegen. Auf den Autobahnen um München staute es sich, besonders dort, wo sie in die Stadt münden - auf dem Mittleren Ring ging zeitweise nichts mehr. Auch die Radwege waren etwas voller als sonst.

Die Münchner Polizei hat sich nicht gesondert auf den Streik vorbereitet. Die Erfahrung aus vergangen Streiks zeige eher, dass es durch Stau und damit langsamer fahrende Autos zu weniger Unfällen komme.

MVG-Sprecher Maximilian Kaltner empfiehlt, möglichst im Homeoffice zu bleiben, auf das Fahrrad auszuweichen - oder auch auf die S-Bahn, denn die gehört nicht zur MVG und wird daher nicht bestreikt.

München: Abfallwirtschaft streikt ebenfalls

In München hat Verdi neben den Beschäftigten der MVG auch die Abfallwirtschaft (AWM) zum Warnstreik aufgerufen: Am Donnerstag und Freitag könnten deshalb die Restmüll-, Papier- und Biomülltonnen nicht geleert werden, die Wertstoffhöfe könnten nach Einschätzung der Gewerkschaft geschlossen bleiben. Derzeit läuft eine gemeinsame Kundgebung mit Beschäftigten der Abfallwirtschaft, Energieversorgung und des ÖPNVs mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Betriebshof der AWM im Münchner Norden.