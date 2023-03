ÖPNV-Warnstreik: Droht in München ein Verkehrschaos?

Ab Betriebsbeginn um 3:30 Uhr lässt die MVG alle Trambahnen und U-Bahnen in München stehen, die Bahnsteige bleiben abgeriegelt. Man müsse schauen, wie viel Personal trotz des Warnstreiks zur Verfügung stehe, so die MVG. Sollte es genügend Leute im Fahrdienst und der Leitstelle geben, wird zunächst die Linie U6 geöffnet, dann die zusätzlichen U-Bahnhöfe der Linie U3, erklärte ein Sprecher dem Bayerischen Rundfunk. Bei den Trambahnen sollen die Linien 20 und 25 priorisiert werden.

Verdi rechnet mit fahrenden U-Bahnen

Die Gewerkschaft Verdi geht von einer sehr hohen Streikbeteiligung aus, rechnet aber dennoch damit, dass am Donnerstag U-Bahnen fahren werden. Das hätten die Erfahrungen bei vergangenen Warnstreiks gezeigt, sagte Gewerkschaftssekretär Franz Schütz. Die MVG peilt laut Pressemittelung einen 10-Minutentakt auf der U3/U6 an – alle Entscheidungen könnten aber erst kurzfristig getroffen werden. Etwa die Hälfte der Busse wird im Einsatz sein, da diese von privaten Kooperationspartnern betrieben und dadurch nicht bestreikt werden. Die Busse sollen gleichmäßig über alle Linien verteilt werden. Die MVG hofft auf einen 20-Minutentakt. Updates zum laufenden Betrieb veröffentlicht die MVG auf ihrer Homepage, auf ihrer App und auf Twitter.

Empfehlung: Home Office, S-Bahn, Fahrrad

MVG-Sprecher Maximilian Kaltner empfiehlt trotzdem, möglichst im Home Office zu bleiben, auf die normal fahrende S-Bahn oder das Fahrrad auszuweichen. Busse, U-Bahnen und Trambahnen sollten gemieden werden. Laut dem Vorsitzenden des ADFC München, Andreas Schön, könnten die Radwege durchaus voll werden – gerade an Stellen, wo ohnehin schon viele Radfahrer unterwegs sind, etwa am Sendlinger Tor, an der Ludwigsstraße oder auf dem Isarradweg. Er könnte sich vorstellen, dass Menschen, die sonst eher im Sommer aufs Rad steigen, morgen wegen des Warnstreiks zur Arbeit radeln. Trotzdem rät Schön zum Umstieg aufs Fahrrad statt Autos: damit diejenigen, die darauf angewiesen sind – etwa der Lieferverkehr – nicht steckenbleiben.

Zwiebellook beim Radeln gegen Kälte

Gegen das kalte Wetter empfiehlt Andreas Schön vom Münchner ADFC viele Schichten im Lagenlook anzuziehen. Rein statistisch könnte es durch mehr Radfahrer natürlich auch zu mehr Unfällen kommen – gerade, wenn auch mehr Ungeübte unterwegs sind. Mit Chaos rechnet er allerdings nicht. Auch die Münchner Polizei hat sich nicht gesondert auf den Streik am Donnerstag und Freitag vorbereitet. Die Erfahrung aus vergangen Streiks zeige eher, dass es durch Stau und damit langsamer fahrende Autos zu weniger Unfällen komme. Bisherige MVG-Streiks seien nicht polizeirelevant gewesen. Der letzte große Warnstreik war 2020.

Einschätzung: Kein Chaos, aber volle Straßen

Auch der Münchner Verdi-Gewerkschaftssekretär Franz Schütz rechnet am Donnerstag und Freitag nicht mit großem Chaos in München – immerhin hätten sie den zweitägigen Warnstreik bereits frühzeitig angekündigt, wodurch die Menschen (und die MVG) Zeit zum planen gehabt hätten. Volle Straßen erwartet jedoch auch er. Mit dem Warnstreik will Verdi in den laufenden Tarifverhandlungen Druck auf die Arbeitgeberseite ausüben und gleichzeitig ein politisches Zeichen setzen, weshalb sie am Freitag deutschlandweit auch gemeinsame Aktionen mit Klimaaktivisten planen.

Freitag: Deutschlandweiter Streik und Klima-Kundgebungen

Deutschlandweit planen Fridays For Future (FFF) und andere Klimaaktivisten mehr als 150 Kundgebungen, denn am Freitag ist auch ihr "3. Globaler Klimastreik". Allein in Oberbayern sind 14 Aktionen geplant, neben München auch in Ingolstadt. Dabei wollen die Aktivistinnen und Aktivisten auch die Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs für den Klimawandel hervorheben: "Der ÖPNV ist das Rückgrat klimaneutraler Mobilität. Ohne Menschen, die im ÖPNV arbeiten, gibt es also auch keinen Klimaschutz", meint etwa die Sprecherin von FFF München, Jana Häfner. In Städten, die den ÖPNV noch selbst betreiben, wie etwa Nürnberg, Ingolstadt oder München, wird dieser am Freitag ebenfalls bestreikt.

München: Abfallwirtschaft streikt ebenfalls

In München hat Verdi neben den Beschäftigten der MVG auch die Abfallwirtschaft zum Warnstreik aufgerufen: Am Donnerstag und Freitag könnten deshalb die Restmüll-, Papier- und Biomülltonnen nicht geleert werden, die Wertstoffhöfe könnten nach Einschätzung der Gewerkschaft geschlossen bleiben. Eine gemeinsame Kundgebung mit Beschäftigten der Abfallwirtschaft, Energieversorgung und des ÖPNVs soll am Donnerstagmorgen stattfinden. Verdi rechnet mit 200 bis 300 Teilnehmenden.