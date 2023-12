Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Stall mit mehr als tausend Schweinen niedergebrannt

Verheerender Brand in einem Bauernhof im oberpfälzischen Freudenberg: Ein Stall mit etwa 1.300 Schweinen stand am Dienstagvormittag in Flammen. Das Gebäude war nicht mehr zu retten. Wie viele Tiere verendeten, ist noch unklar.