OB Janik eröffnet Erlanger Bergkirchweih mit zwei Schlägen

Nach dem Anstich herrschte dichtes Gedränge bei der Erlanger Bergkirchweih. Hunderte Besucher wollten eine der Freimaßen ergattern, die der Oberbürgermeister von der Bühne nach unten reichte. Wer kein Freibier erbeuten konnte, der muss heuer von 11,00 bis 11,50 Euro für die Maß Bier bezahlen. Gefeiert wird ohne Maskenpflicht und Corona-Zugangsbeschränkungen, daher trugen auch die ersten Berg-Besucher beim Anstich keine Masken.

Eine Million Besucherinnen und Besucher erwartet

Bei gutem Wetter lockt die Erlanger Bergkirchweih rund eine Million Besucher an. Das nach eigenen Angaben älteste Volksfest der Welt ist über die Stadtgrenzen hinaus beliebt, vor allem wegen der Atmosphäre. In Erlangen genießen die Besucher ihr Bier im Schatten alter Kastanienbäume. Auf dem Bergkirchweihgelände sind in diesem Jahr 100 Fahrgeschäfte und Stände aufgebaut. Das Wahrzeichen ist das 55 Meter hohe Riesenrad. Auch das Kettenkarussell dreht sich auf 55 Metern Höhe. Noch höher geht es nur mit dem Fahrgeschäft "Hangover", das die Fahrgäste auf 85 Meter befördert.

Sicherheit auf der Erlanger Bergkirchweih

Damit der Besuch der Bergkirchweih sicher ist, warnen Sirenen vor Unwettern. Am heutigen Eröffnungstag wird um 20.00 Uhr ein Probealarm stattfinden. Wie in den Jahren zuvor finden zudem an allen Eingängen zum Festgelände Taschen- und Personenkontrollen statt. Verboten sind: Waffen, gefährliche Gegenstände, Getränke in Glasflaschen und alkoholische Getränke. Auch Hunde sowie Fahrräder, Roller und E-Scooter dürfen nicht mitgenommen werden. Um die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl für Frauen und Mädchen zu erhöhen, gibt es im Gemeindehaus b11 in der Bayreuther Straße 11 eine offene Anlaufstelle – einen sogenannten Safe Space.

Corona-Testmöglichkeit bei Bergkirchweih

Die Stadt empfiehlt den Besucherinnen und Besuchern, sich vor dem Bergbesuch testen zu lassen. Auch am Haupteingang gibt es eine Teststation. Zudem soll dieses Jahr ein ruhiger Berg stattfinden. Bei den historischen Bierkellern wird deswegen ruhigere Musik gespielt und an besonders stark besuchten Tagen wird es Musikpausen geben.

Die Erlanger Bergkirchweih findet heuer bis zum 13. Juni statt.