Erlanger Bergkirchweih ohne Maske: Droht Ansteckung?

Erlanger Mikrobiologe empfiehlt Masken im dichten Gedränge

Am Mikrobiologischen Institut in Erlangen arbeiten Spezialisten für Virologie. Sie werfen einen unabhängigen Blick auf die Großveranstaltung Bergkirchweih. Professor Christian Bogdan leitet das Institut. Bei der aktuell geringen 7-Tage-Inzidenz von 200 könne man nicht davon ausgehen, dass es zu einer Masseninfektion kommt, sagt er. "Was ich für sinnvoll erachten würde: dass sich die Menschen überlegen, doch eine Maske zu tragen. Zumindest auf dem Weg zum Berg ist das eine Möglichkeit, sich gegenseitig zu schützen." Gerade wenn man sich durch den engen Bergaufgang zwänge, bis man die Bierbank erreicht hat, so Bogdan. Im Endeffekt hänge der Verlauf der Bergkirchweih vom Impf- bzw. vom Genesenen-Status derer ab, die auf die Bergkirchweih gehen. "Die Besucher sollten auf jeden Fall geimpft sein oder aktuell eine Infektion durchgemacht haben, damit sind sie auch geschützt. Ungeimpfte und nicht Genesene, also mit wirklich Null-Immunschutz, die sollten sich das sehr genau überlegen."

Asymptomatischer Schnelltest bringt keine Sicherheit

So viel ist wohl klar: Viele wollen wieder auf den Berg und sehnen die Erlanger Kirchweih herbei. Die Stadt appelliert an die Eigenverantwortung. Der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) wünscht sich, dass sich die Besucher freiwillig testen. Mikrobiologe Christian Bogdan hält davon wenig. "Was die Testung anbelangt, da muss man sagen, wenn die Leute asymptomatisch sind, ist der Antigentest für die Katz. Wir haben das jetzt rauf und runter gesehen, dass ein Antigentest nur was bringt, wenn sie Symptome entwickeln.“ Und da sei ja sowieso die Devise: Wer krank sei, sollte auf keine Veranstaltung gehen.

Weniger Besucher aus Deutschland und dem Ausland

Die Buchungshotlines der Keller stehen kaum still. Viele Tische sind schon reserviert. In früheren Jahren war das Publikum durch große Firmenevents auch international, das ist laut Wirt Udo Helbig vom Erich Keller zumindest bei ihm nicht so. Er hat gerade die Reservierungsbücher noch einmal durchgeschaut. "Wir haben keine Karnevalsausflüge oder Junggesellenabschiede aus dem mittel- und norddeutschen Raum, größere Firmen, auch Erlanger Firmen, haben storniert und zurückgezogen, aus welchen Gründen, wissen wir nicht." Dafür hätten kleine, regionale Firmen und viele Private die Tische reserviert. Sie haben offensichtlich Vertrauen, dass nichts passieren wird.