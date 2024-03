Nürnberger Tafel bekommt Spende von über 90.000 Euro

Rechtzeitig vor Ostern hat die Deutsche Fernsehlotterie der Tafel in Nürnberg und allen, die sich dort ehrenamtlich engagieren, ein tolles Geschenk gemacht: Am Gründonnerstag wurde dem Roten Kreuz in Nürnberg als Träger der Tafel ein Scheck der Deutschen Fernsehlotterie in Höhe von 92.000 Euro überreicht – Geld, das die Tafel gut brauchen kann.

Hilfe für Nürnberger Tafel: "Herzensangelegenheit"

Wie die Fernsehlotterie mitteilt, sei die Unterstützung der Nürnberger Tafel "eine Herzensangelegenheit". Mit dem Geld sollen zunächst die gestiegenen Strom-, Gas- und Benzinkosten abgefedert werden, heißt es. Zudem solle eine Ehrenamtspauschale ausgeschüttet sowie ein neuer Kleintransporter und eine dringend benötigte Kühlzelle angeschafft werden.

Nach Angaben der Soziallotterie verteilen die Ehrenamtlichen der Tafel in Nürnberg wöchentlich bis zu 25 Tonnen Lebensmittel an mehr als 9.000 Bedürftige. Dafür sind rund 280 Ehrenamtliche im Einsatz. Und wie man auf den Webseiten der Nürnberger Tafel lesen kann, sind neue Ehrenamtliche immer sehr willkommen.

Zweistelliger Millionenbetrag für Tafeln in Deutschland

Im Januar vergangenen Jahres hatte die Deutsche Fernsehlotterie bekannt gegeben in zwei Jahren über ihre Stiftung die Tafeln in Deutschland mit einem zweistelligen Millionenbetrag fördern zu wollen. "Mit der außerordentlichen Fördersumme sollen die Tafeln bei der Bewältigung der größten Herausforderungen in ihrer 30-jährigen Geschichte unterstützt werden", heißt es dazu auf der Webseite der Tafeln.