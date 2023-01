Nürnberger Stadtbibliothek erhält Schenkung zu Hermann Kesten

Die Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg hat Bild- und Textzeugnisse des Schriftstellers und Nürnberger Ehrenbürgers Hermann Kesten erhalten. Wie die Stadt mitteilt, besteht die Sammlung unter anderem aus Schriftwechseln, Einladungskarten, Fotos und einem bisher unveröffentlichten Gedicht. Sie stammt aus dem Besitz der Familie von Kestens letzter Lebenspartnerin Martha Marc aus Basel.

Kesten war Hauptvertreter der "Neuen Sachlichkeit"

Hermann Kesten wuchs in Nürnberg auf und war einer der Hauptvertreter der literarischen "Neuen Sachlichkeit", einer Literaturrichtung der Weimarer Republik. Als Jude floh Kesten 1933 zunächst nach Frankreich, später in die Vereinigten Staaten von Amerika. Nach dem Krieg kehrt Kesten nach Europa zurück. Im Jahr 1980 wurde ihm von der Stadt Nürnberg die Ehrenbürgerschaft verliehen. Über Nürnberg sagte Kesten: "Ich fühle mich in keiner Stadt der Welt so zuhause wie in Nürnberg und in keiner Stadt der Welt so fremd." 1996 starb Hermann Kesten im Alter von 96 Jahren in Basel.