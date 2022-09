Nürnberger Künstler Gymmick gewinnt Deutschen Karikaturenpreis

Der Nürnberger Künstler Gymmick, bürgerlich Tobias Hacker, hat viele Talente: Er zeichnet Cartoons, arbeitet als Humorist, Liedermacher, Sänger und Schauspieler. Für sein Werk "Schüleraustausch" hat der Künstler Gymmick heute in Düsseldorf den Deutschen Karikaturenpreis erhalten.

Gymmick zeige "Absurdität von Kriegen"

Das Kunstwerk soll die Absurdität von Kriegen darstellen. Mit einfachen Strichen, in fast infantiler Weise zeige der Nürnberger in schwarz-weiß eine reale Situation, die allen komisch vorkommen müsse, begründete die Jury ihre Entscheidung. Das Werk zeigt zwei gegnerische Soldaten in einem Schützengraben, die sich offenbar von einem Schüleraustausch kennen und sich fragend mit Vor- und Nachnamen ansprechen. Gymmick zeige "den Irrsinn des Krieges simpel und gerade deshalb effektvoll", hieß es. Demnach sei der "Widerspruch so groß ist wie der Schützengraben tief, in dem die Soldaten hocken, die gestern noch Schüler waren und voneinander lernten", so die Jury.

Geflügelten Bleistift in Gold für Nürnberger Künstler

Der 1973 geborene Gymmick erhielt den Geflügelten Bleistift in Gold, der mit 4.000 Euro Preisgeld dotiert ist. Der Wettbewerb stand unter dem Motto "Lass mich in Frieden". Die Entscheidung von seiner Kunst leben zu wollen, habe er nie bereut, erzählt Gymmick. Er wolle andere Leuten mit seiner Kunst zum Lachen aber auch zum Weinen bringen.