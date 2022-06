"Starke Stimmen" singen beim Nürnberger Bardentreffen

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause meldet sich das Nürnberger Bardentreffen zurück. Das Weltmusik-Festival steht diesmal unter dem Motto "Starke Stimmen", wie die Stadt Nürnberg mitteilte. Dabei geht es um Musikerinnen und Musiker, die sich kraft ihrer Stimme oder durch ihre klare (gesellschafts-)politische Haltung positionieren.

"Ton Steine Scherben" feiern Jubiläum in Nürnberg

Erwartet werden etwa "Vocal Sampling" aus Kuba, die mit einem Latin Grammy ausgezeichnet wurden. Auch der Frauenchor "Sopa de Pedra" aus Portugal sowie Mariachi-Musikerinnen aus New York werden am letzten Juli-Wochenende in der Nürnberger Innenstadt auftreten. Insgesamt sind Auftritte von 90 Künstlerinnen und Künstlern auf acht Bühnen geplant. Die Kultband "Ton Steine Scherben" feiert ihr 50-jähriges Jubiläum mit dem Nürnberger Liedermacher Gymmick nach. Der Bayerische Rundfunk überträgt einige Konzerte live im Radio und als Videostream.

Tausende Menschen feiern die Musik

Das Nürnberger Bardentreffen ist das nach eigenen Angaben größte kostenlose Weltmusik-Festival in Deutschland. Alljährlich kommen mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher, um den Liedermachern und Bands zu lauschen. Die Bühnen sind in der ganzen Stadt verteilt – sie stehen auf dem Hauptmarkt, hinter der Lorenzkirche, auf dem Trödelmarkt, auf der Insel Schütt und an anderen stimmungsvollen Orten. Auch viele Straßenmusiker kommen zum Bardentreffen. Das Bardentreffen findet in diesem Jahr vom 29. bis zum 31. Juli statt.