Nürnberger Hafen: Mann stirbt nach Verkehrsunfall

Am Montagabend ist ein 44-jähriger Mann bei einem schweren Verkehrsunfall am Nürnberger Hafen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zuvor in die Hamburger Straße eingebogen, wo ein 27 Jahre alter Fahrer mit seinem Wagen ungebremst in das Heck des 44-Jährigen krachte. Beide Fahrzeuge gerieten durch den Aufprall ins Schleudern.

Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt

Der 44-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlag wenige Stunden später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der 27-Jährige blieb dagegen unverletzt. Seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären.