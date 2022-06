24-Jähriger stirbt bei Autounfall auf der A3

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A3 Höhe Ausfahrt Schwarzach im Landkreis Straubing-Bogen, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben.

Auto bleibt auf Dach liegen

Laut Angaben der Autobahnpolizei Kirchroth war der 24-Jährige aus dem Landkreis Passau in der Nacht auf Freitag gegen 23.50 Uhr in Richtung Regensburg unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Schwarzach geriet er dann mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache in den Grünstreifen. Er überfuhr anschließend ein Verkehrszeichen, rammte die Schutzplanke und wurde dann wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Verletzungen zu schwer

Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 24-Jährige wurde durch die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden BRK-Autos versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag der junge Mann heute am frühen Morgen seinen Verletzungen. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme circa eine Stunde gesperrt.