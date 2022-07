Nürnberg Digital Festival: Hört mein Smartphone heimlich zu?

"Nach zwei verrückten Jahren möchten wir endlich wieder mit euch gemeinsam vor Ort zusammenkommen und uns offen über Wissen, Ideen, Chancen und Risiken des digitalen Wandels austauschen", heißt es auf der Internetseite des Nürnberger Digital Festivals. Die Organisatorinnen und Organisatoren haben viel vor und wollen an elf Tagen ein "geballtes Angebot an Events" liefern.

Digital Festival will Szene vernetzen

Die Themen dabei sind vielfältig. Es geht zum Beispiel um die Digitalisierung des Arbeitslebens, der Bildung und des Gesundheitswesens. Das Festival will die digitale Szene der Region vernetzen. Das Programm richtet sich aber nicht nur an Digital-Experten, sondern an alle Menschen, die sich für das Thema Digitalisierung interessieren.

Veranstaltung: "Hört mein Handy heimlich zu?"

Auch der Bayerische Rundfunk ist mit zwei Online-Veranstaltungen vertreten. Kommenden Freitag berichten Reporter und Programmierer des BR über ihre Recherche zu Smartphones. Der Titel der Veranstaltung: "Hört mein Handy heimlich zu? So intransparent sind unsere Smartphones". Am Montag in einer Woche (11.07.22) stellt sich die neue IT-Tochter des BR und des SWR vor: "pub. – Public Value Technologies". Bei "pub." werden neue Ideen und Konzepte für digitale Plattformen entwickelt.

Wie soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk von Morgen aussehen?

Bei der Diskussionsrunde geht es aber auch um Wünsche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Frage: Wie soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk von Morgen aussehen? Das Nürnberg Digital Festival dauert zehn Tage und endet am 14. Juli.