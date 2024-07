Notaufnahme statt Hausarzt? Klinikpersonal im Dauerstress

Triage in der Notaufnahme

Der Mann sei zu Recht hier, sein Zustand sei kritisch, sagt Dr. Stubner. Zusammen mit den Pflegerinnen und Pflegern packt er mit an, um den Mann mit Sauerstoff zu beatmen. In der Zentralen Notaufnahme im Leopoldina Krankenhaus tragen Pflegekräfte blaue Kasacks, die typische Arbeitsbekleidung in der Pflege. Nur eine Pflegerin sticht mit ihrem weinroten Kasack heraus: Sandy Müller.

Die 35-Jährige ist heute in der Notaufnahme für die Triage zuständig. Das heißt, sie gibt bei jedem neuen Fall die erste Einschätzung über die Dringlichkeit der Behandlung ab. Damit Rettungssanitäter und Assistenzärztinnen auch in der größten Hektik sofort erkennen können, wer zuständig ist, sticht sie farblich hervor.

Dringlichkeit nach fünf Kategorien

Auch wenn die Lage chaotisch ist, Sandy Müller muss den Überblick behalten. Sie entscheidet, wer sofort versorgt werden muss und wer warten kann. Sie triagiert, das heißt, sie sortiert die Fälle nach der Schwere der Krankheit in fünf Stufen: Von rot – sofortige Behandlung – bis blau, nicht dringend. Das ist nötiger denn je – die Patientenzahlen in der Notaufnahme in Schweinfurt stiegen in den letzten zwei Jahren um bis zu 50 Prozent.

Die Folgen der gestiegenen Patientenzahlen

Die Folge: Das Wartezimmer werden immer voller, vor allem nachts, wenn weniger Ärztinnen und Pfleger im Dienst sind. So wartet eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter über Nacht neun Stunden im Wartezimmer, bis das Töchterchen endlich drankommt. Am späten Abend hatte sich die Dreijährige am Bein verletzt. Weil alle Praxen geschlossen waren, fuhr die Mutter mit ihrer Tochter in die Notaufnahme. Sie mussten warten, weil die Fachkräfte andere Fälle als dringender einstuften.

In intensiveren Schichten wie zum Beispiel am Freitag- oder Montagnachmittag wird ein Patient nach dem anderen durch die "Liegend-Zufahrt" geschoben. So steht es auf der Tür, durch die die Rettungssanitäter die Patienten vom Krankenwagen Richtung Notaufnahme bringen.