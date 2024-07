Gefährliches Waggonklettern – TikTok-Trend bei Jugendlichen?

Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Am Wochenende kletterte ein junger Mann in München-Trudering auf einen abgestellten Waggon und erlitt einen Stromschlag. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Es ist nicht der erste Unfall dieser Art in jüngster Zeit. Steckt ein TikTok-Trend dahinter?