Nostalgie in Würzburg: Straßenbahn-Oldtimer begeistern ihre Fans

Nostalgische Zeitreise in die Kindheit

Die schmalen Straßenbahnen mit den abgerundeten Konturen und dem runden Retro-Scheinwerfer sind ein echter Blickfang. Auch im Innenraum sieht es noch aus wie früher. Gravierte und festgenietete Schilder statt Aufkleber - und die alte Heizung sorgt gerade jetzt im Winter für mollige Wärme. Das Jüngste an den Bahnen sind die Kinderstimmen bei den Durchsagen aus den alten Lautsprechern. "In keiner anderen Stadt fahren diese alten Bahnen noch, höchstens als Museumsbahn!"

Roland Brodziak ist in der Vorstandschaft des Vereins "Interessengemeinschaft Würzburger Straßenbahn". Er und seine Vereinskollegen kennen schier jedes Detail zu den Gefährten. Kennnummern, Umbauten – sie sind wandelnde Straßenbahnarchive. Der Anblick und die Fahrt mit den alten Bahnen versetzt die drei selbsternannten Schienennarren zurück in die Kindheit. Der Geruch, das Ruckeln und Schwanken im hintersten Beiwagen und die überraschend bequemen Hartschalensitze: Ein Gespräch mit Roland Brodziak, Harald Zimmermann und Frank Keller über die DÜWAGs gleicht einer Zeitreise. Frank Keller meint, dass diese alten Bahnen ein fester Bestandteil des Würzburger Stadtbildes wären und durch die aktuell hohe Frequenz auch der Tourismus angekurbelt wird – wenn auch im Kleinen.

Zuverlässige Mechanik, aber keine Barrierefreiheit

Größtes Manko: Die alten DÜWAGs haben recht schmale Eingänge mit hohen Stufen anstelle eines ebenerdigen Einstiegs, was gerade für Senioren oder Eltern mit Kinderwägen den Reisekomfort erschwert. Hier packen andere Gäste oder der Fahrer mit an. "Bisher ist noch jeder in die Bahn gekommen", lacht Straßenbahnfahrer Alexander Blumrich. Auch für ihn und seine Kollegen ist es etwas Besonderes, die alten Bahnen zu steuern. Die Fahrerkabinen sind eng und niedrig, elektrifiziert und automatisiert das Wenigste. Dafür ist die alte Mechanik robust und relativ unkompliziert in der Reparatur und Instandhaltung.