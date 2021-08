Nördlingen: Selbst gebastelte Waffen gefunden – Polizei rätselt

Eine 22 Zentimeter lange Messerklinge, mit einem Lötdraht montiert auf einem Kunststoff-Stil, und eine Art Streitaxt ähnlicher Bauweise: Die beiden in Nördlingen gefundenen Waffen sind eindeutig selbst gebastelt. Mitarbeiter der Stadt hatten sie in einem Rosenbeet am Hafenmarkt entdeckt und bei der Polizei abgegeben. Wer die beiden Waffen zu welchem Zweck gebaut hat und ob sie am Ende gar in irgendeiner Weise verwendet wurden, ist unklar.

"Massivste Verletzungen" möglich

Klar ist nur: Die beiden Waffen sind sehr gefährlich. Würden sie gegen Lebewesen eingesetzt, könnten diesen nach Angaben der Polizei "massivste Verletzungen" zugefügt werden. Die Polizei hält es auch für denkbar, dass die Waffen bei Diebes- und Einbruchstouren verwendet wurden.

Streitaxt und Stoßwaffe von Kindern gebastelt?

Möglicherweise könnte es aber auch einen harmlosen Hintergrund geben: Die Ermittler schließen auch nicht aus, dass Kinder die Waffen ohne eine böswillige Absicht gebastelt haben. Sollte das der Fall sein, stelle sich aber die Frage: "Wer vertraut seinen Kindern solch gefährliche Gegenstände an?"

Nördlinger Funde: Waffenrecht greift

Laut der Nördlinger Polizei fallen die beiden Waffen nach Art und Weise ihrer Zusammenstellung nämlich unter die Bestimmungen des Waffenrechts: Sie werden als Hieb- bzw. Stoßwaffe eingestuft. Zur Definition schreibt die Polizei: "Hieb- und Stoßwaffen sind Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, unter unmittelbarer Ausnutzung der Muskelkraft durch Hieb, Stoß, Stich, Schlag oder Wurf Verletzungen beizubringen, z.B. Dolch, Bajonett, Schlagstock."

Frei käuflich ab 18 Jahren

Erwachsene können diese Art von Waffen zwar frei erwerben und besitzen. Laut Waffengesetz ist es aber verboten, sie auf öffentlichen Veranstaltungen wie zum Beispiel Volksfesten oder Ausstellungen zu führen. Verstöße werden als Ordnungswidrigkeit gewertet und können mit bis zu 10.000 Euro Bußgeld geahndet werden.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Noch liegen der Polizei keine Erkenntnisse darüber vor, wer die Waffen gebaut hat. Deshalb bitten die Beamten jetzt die Bevölkerung um Mithilfe: Wer die Waffen irgendwann gesehen hat oder sie mit Personen in Verbindung bringen kann, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.