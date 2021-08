Klinikchefs in Bayern für Krankenhausampel statt Inzidenz allein

Corona-Auflagen sollen bald nicht mehr nur an Inzidenzen gekoppelt werden, sondern auch an die Auslastung der Krankenhäuser. Und die soll durch die sogenannte "Krankenhausampel" dargestellt werden, wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder angekündigt hat. Denn laut Experten sagen hohe Inzidenzwerte nicht mehr zwingend und unmittelbar etwas über die tatsächliche Corona-Gefahrenlage aus. Allerdings: Wie genau die Auslastung der Krankenhäuser bestimmt werden soll, das wird derzeit noch diskutiert. Heute berät die Staatsregierung darüber auf ihrer Kabinettsitzung. Doch schon jetzt begrüßen viele Infektiologen und Klinikchefs in Bayern die Krankenhausampel als sinnvolle Maßnahme.

Entscheidend ist, wie stark die Krankenhäuser belastet sind

Selbst hohe Inzidenzen um den Wert 400 würden die Kliniken aufgrund der gestiegenen Impfquote weniger belasten als bei den vorangegangenen Wellen, sagt etwa Bernd Salzberger, Leiter der Abteilung Infektiologie am Universitätsklinikum Regensburg. Daher sei es gut, dass jetzt stärker auf die tatsächliche Auslastung der Krankenhausbetten und die Anzahl der Intensivpatienten geschaut werde. Denn das bedeutet zukünftig auch weniger Corona-Einschränkungen für die Bevölkerung, glaubt Salzberger.

Auch Stefan Nowack, Werkleiter des Klinikums Passau, lobt die geplante Abkehr von der reinen Inzidenz: "Letztlich ist ja das Entscheidende nicht, ob die Menschen Corona bekommen, sondern wie stark die Krankenhäuser belastet sind", so Klinikchef Nowack.

Infektiologe Spinner: Mix aus Belegungszahlen und Intensivzahlen

Deshalb sei die Krankenhausampel eine "sinnvolle Maßnahme", findet auch Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemie-Beauftragter des Klinikums "Rechts der Isar" in München. Spinner plädiert für einen Mix aus verschiedenen Werten als Gradmesser für Anti-Corona-Maßnahmen: "Es eignen sich die Krankenhausbelegungszahlen sehr gut, man darf aber auch die Intensivzahlen nicht aus dem Auge verlieren. Vielleicht kann man am Ende so etwas wie ein Mix-System verwenden aus verschiedenen Indikatoren."