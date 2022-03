Artikel mit Bildergalerie

Polizisten entdecken lebenden Puma in Auto

Da haben die Polizisten nicht schlecht gestaunt: Keine geschmuggelten Turnschuhe, sondern einen leibhaftigen Puma haben Beamte in Neunburg vorm Wald in einem Kofferraum entdeckt. Ein Mann hatte das Raubtier in Tschechien gekauft - als Haustier.