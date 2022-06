Neun Rinder stürzen im Chiemgau in den Tod – Panik vor Wolf?

Neun Jungrinder sind am Mittwoch rund 50 Meter die Zellerwand bei Schleching im Kreis Traunstein hinabgestürzt. Der Besitzer der Rinder geht davon aus, dass ein Wolf die Tiere in Panik versetzt und damit ihre Flucht und den Sprung in den Tod verursacht hat.

Landesamt vermutet eher Blitzschlag oder Hornissenschwarm

Allerdings gibt es keinen Nachweis dafür, dass tatsächlich ein Wolf auf der Alm war, so das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU). Es seien keine entsprechenden Meldungen aus der Region darüber eingegangen, erklärte das LfU auf BR-Nachfrage. Weder im Landkreis Traunstein noch im Landkreis Rosenheim seien Wölfe gemeldet worden. Die Kühe hätten auch durch einen Blitzschlag oder etwa einen Hornissenschwarm in Panik versetzt werden können, so das LfU.

Jungrinder fast einen Kilometer weit gerannt

Der Almbauer dagegen bezeichnete im Gespräch mit dem BR einen Wolf als einzig mögliche Ursache für die Flucht der Jungrinder. Die Tiere seien durch drei Stacheldrahtzäune gebrochen, einen Kilometer weit gerannt, über die Weide eines weiteren Almbauern in einen Wald hinein und ohne abzubremsen schließlich die Zellerwand hinuntergestürzt. Er schätzt die Fallhöhe auf 50 bis 80 Meter.

Acht der neun Kühe waren sofort tot, eine Kuh überlebte einige Stunden in einem Gestrüpp an der Felswand, sie konnte später allerdings nur noch tot von einem Hubschrauber geborgen werden.