Naturschutz vs. Tourismus: Ist die Altmühl-Ampel die Lösung?

Es sei eine Art "Ehe zwischen Natur und Tourismus" - so beschreibt Christoph Würflein die Interessenlage rund um die Altmühl. Der Geschäftsführer im Naturpark Altmühltal kennt alle Seiten. Die einen wollen die Altmühl und ihre touristischen Möglichkeiten "vermarkten". Die anderen möchten den Fluss "erhalten", wenn möglich seinen Zustand sogar verbessern. Schließlich ist die Altmühl ein europäisches Schutzgebiet. Seit geraumer Zeit suchen deshalb alle "Stakeholder" nach einem tragfähigen Kompromiss.

Runder Tisch für die Altmühl

An diesem runden Tisch sitzen die beiden Landräte von Eichstätt und aus dem Nachbarlandkreis Weißenburg-Gunzenhausen, daneben die Untere Naturschutzbehörde, der Fischereifachberater und Anglervereine, der Naturpark Altmühltal und der Verein "Akqua" als Vertreter der gewerblichen Kanuverleiher. Gemeinsam haben sie ein Maßnahmenpaket geschnürt. Es soll helfen, dem besonders stark touristisch beanspruchten Abschnitt zwischen Pappenheim und Dollnstein etwas Erholung zu verschaffen.

Kamera zählt Bootsfahrer

Zum Maßnahmenpaket zählt eine Kamera nahe der beliebten Bootsrutsche in Hagenacker bei Dollnstein: Sie fotografiert und zählt die vorbeifahrenden Boote - und zwar datenschutzkonform. Denn bislang weiß niemand so genau, wie viele Boote überhaupt auf Bayerns langsamstem Fluss unterwegs sind. Nach Angaben der Bootsverleiher gibt es entlang der 160 Kilometer befahrbaren Altmühl rund 500 gewerbliche Boote und Kanus. Die exakte Zahl kennt keiner.

Fischbestände werden untersucht

Viele Fragezeichen gibt es auch zum Fischbestand. Auch hier muss erst noch genau untersucht werden, wie groß die Bestände an Fischen und Kleintieren in und an der Altmühl sind. Denn es gibt durchaus Konfliktpotenzial. So gehen zum Beispiel die Fischer fest davon aus, dass die Fischarten Barbe und Nase in der Altmühl heimisch sind. Die Bootsverleiher verweisen dagegen darauf, dass beide Fischarten bevorzugt in strömungsstarken Gewässern leben. Ihre Bestände in der langsamen Altmühl seien erst durch die Angler selbst besetzt worden. "Die Altmühl ist kein natürlicher Lebensraum für Nasen und Barben," meint etwa Christoph Martin, der Vorsitzende von Akqua e.V.. "Ihre Bestände haben maßgeblich die Fischereivereine eingesetzt. Barben und Nasen lieben strömende Gewässer - die Altmühl aber ist Bayerns langsamster Fluss."

Kiesbänke als Kinderstube für Fische

Allerdings laichen beide Fischarten auch auf manchen Kiesbänken in der Altmühl. Bei Niedrigwasser können diese Kiesbänke und damit der Laich der Nasen und Barben leicht von Bootswanderern beschädigt werden, so Stephan Otter, Vorsitzender des Kreisfischereivereins Treuchtlingen-Weißenburg.

Ampel regelt Selbstbeschränkung der Bootsverleiher

Um guten Willen zu zeigen, sind die Bootsverleiher in diesem Punkt kompromissbereit. Damit die Kinderstuben der Nasen und Barben intakt bleiben, halten sich die Bootsverleiher freiwillig an die so genannte "Altmühl-Ampel": In der Laichzeit zwischen Anfang April und Mitte Juni lassen die Verleiher ihre gewerblichen Boote bei Niedrigwasser an Land.

Bei welchem Pegelstand die Ampel für welchen Altmühl-Abschnitt auf rot steht, zeigt die Homepage des Naturpark Altmühltal an. Dort können sich auch private Bootswanderer orientieren. Die Altmühl-Ampel gibt es seit dieser Saison. Dank der vielen Niederschläge hat sie bislang noch nie auf rot gestanden.