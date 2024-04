Naturschützer tricksen Biber aus - und verhindern Abschuss

Bibertäuscher von amerikanischer Firma

Prinzipiell würde diese Methode in dieser oder leicht abgeänderter Form auch für Fließgewässer funktionieren. Die bei Hochstein umgesetzte Variante sei für alle Wasserdurchlässe geeignet. Sie hätten auch Kontakt mit der US-amerikanischen Firma aufgenommen, die die Bibertäuscher bereits zigfach installiert habe. Dort habe man ihnen gesagt, dass es in Deutschland oder Bayern ihrer Kenntnis nach kein Referenzprojekt gebe, so die Naturschützer. "Wir können hier offenbar zum ersten Mal zeigen, dass es funktioniert", sagt Heike Hoedt stolz. Sie ist sich sicher: Solche Bibertäuscher könnten die Situation an vielen Orten entspannen.

Abschussgenehmigungen für Biber gibt es nur in Einzelfällen

Im Landkreis Dillingen gibt es laut Unterer Naturschutzbehörde derzeit etwa 120 Biberreviere, in denen je drei bis fünf Tiere leben. Wo sie zu viele Probleme verursachen, kann im Einzelfall eine Genehmigung für den Abschuss erteilt werden. Derzeit ist das an neun Stellen im Landkreis der Fall. Vorher werde allerdings geprüft, ob der Biber, sofern er gefangen wird, anderswo, etwa in einem Zoo, abgegeben werden kann, so die Untere Naturschutzbehörde weiter. Einzelne gefangene Biber aus Bayern wurden im Jahr 2023 auch nach Großbritannien exportiert, in diesem Jahr sollen Biber für ein Ansiedelungsprojekt in Griechenland abgegeben werden. Im Jahr 2022 lagen die von Bibern in Bayern angerichteten Schäden in der Land- und Forstwirtschaft bei 22.500 Euro. Zu gut 80 Prozent wurden sie vom Freistaat entschädigt.

Naturschützer: Biber hält das Wasser in der Landschaft

Den Biber nicht als Feind, sondern als nützlichen Helfer zu sehen: Dafür plädiert auch Thomas Hefele, zweiter Vorsitzender der Dillinger Kreisgruppe des Bund Naturschutz. Man sehe beim Biber immer nur die Schäden, sagt er: "Aber dass er Biber unseren Wasserhaushalt eigentlich kostenlos wieder ins Gleichgewicht bringt, wenn man ihm nur seinem Platz lässt, das will keiner sehen". Heike Hoedt nickt: Gerade in Zeiten des Klimawandels brauche man den Biber, denn er halte das Wasser in der Fläche. "Und es ist doch besser, es versickert hier, in unser Grundwasser, und fließt nicht weiter ins Schwarze Meer". Davon, ist die Naturschützerin überzeugt, würde auch die Landwirtschaft profitieren.

Bürgermeister Stephan Herreiner ist seine "Bibersorgen" zumindest an diesem Gewässer erst mal los – möglicherweise, meint er. Am Hochsteiner Regenrückhaltebecken will er jetzt eine Infotafel anbringen, die das Projekt erklärt. Vielleicht wird es dann bald mehr solche "Bibertäuscher" geben.