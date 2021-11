Zu viele Tunnel, Dämme und Burgen: Jagd auf Biber im Inntal

Naturschutzbehörde lässt Biber abschießen

Eben diese Behörde hat aber, nach vielen Überprüfungen, diesen Entwässerungsgraben als völlig ungeeigneten Ort für Biber eingestuft und den sogenannten Abfang bewilligt. Das heißt, dass die Tiere in einem Eisenkasten gefangen und dann getötet werden. Weil das nicht so recht funktionierte, auch weil mal ein Fußgänger einen gefangenen Biber wieder befreit hatte, sollen Jäger nun seit ein paar Wochen die Tiere direkt bejagen, also abschießen. Das geschieht derzeit, allein in den ersten drei Nächten seien sechs Biber geschossen worden, so die Behörde. Die Falle ist aber immer noch aufgestellt und die Jäger sind nach wie vor im Einsatz, weil noch ein paar Nager am Werk sind. Insgesamt ist es aber wesentlich ruhiger geworden in diesem Graben.