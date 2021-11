Narben des Taliban Terrors: Eine junge Afghanin in Bayern

Private Initiative ermöglicht OP in Deutschland

Bis Hasiba in Deutschland operiert werden konnte, hat es allerdings lang gedauert, weiß Juliane Zitzlsperger, die während der Untersuchung Hasiba zur Seite steht. Die Regensburgerin kennt die tragische Geschichte hinter den Wunden. Nachdem sie und ihr Vater davon gehört haben, setzten sie alles in Bewegung, um Hasiba nach Deutschland zu holen: An seinem 70. Geburtstag hat der Vater seine Gäste nur um Spenden für Hasiba gebeten. Tochter Juliane erstellte ein Dossier, dass das Schicksal von Hasibas Familie, deren Engagement für die deutschen und amerikanischen Truppen und letztlich deren Opfer dokumentierten. Am Ende mit Erfolg: Am 15. August 2021 ist Hasiba mit einem der letzten offiziellen Flüge aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Es ist der Tag, an dem Kabul von den Taliban erobert wurde.

Rückkehr der Taliban: Ortskräfte bleiben in Gefahr

Auch Nour kennt die Bilder von verzweifelten Menschen, die sich an startende Flugzeuge klammerten, aus Angst vor dem Taliban-Regime. Seit 2015 lebt Nour in Deutschland, viele Jahre davon bei Juliane Zitzlsperger. Ihr Telefon benutzt der 21-Jährige auch heute noch, um mit der Heimat zu telefonieren. Oft liegt die Stirn des jungen Mannes dann in Falten, ist die Stimme brüchig. Gerade hat Nour die Nachricht bekommen, dass sein Onkel von der Taliban verhaftet wurde. "Das ist unrecht", sagt er zum neuen Bürgermeister seines Dorfes und verweist darauf, dass die Taliban ja Amnestie versprochen hätten. Man werde über seinen Fall sprechen, so das Ergebnis des Gesprächs. "Natürlich habe ich jetzt Angst um meinen Onkel. Den Taliban kann man nicht trauen." Seinen Vater hat er gewarnt, sich nicht zu viel in der Öffentlichkeit zu bewegen. Bis spät in die Nacht wird Nour weiter verhandeln.