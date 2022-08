Nachtschicht statt Sperrstunde: Projekt gegen Partylärm und Müll

Gespräche sollen Konflikte vorbeugen

Inzwischen hat sich die Partystimmung auf den Regensburger Bismarckplatz verlagert. Der Alkoholpegel ist jetzt schon höher, wie unschwer an den vielen Bierflaschen zu erkennen ist. Anna Sauerbeck und Anna Meister nehmen sich trotzdem viel Zeit. Was nicht geklärt werden kann, kann in einem Fragebogen auf dem Smartphone nachträglich beantwortet werden. Gesprächsbedarf gibt es viel.

Dass jemand nicht mit den beiden Frauen reden will, kommt kaum vor. Auch ernste Konflikte bei der "Nachtschicht" sind bisher ausgeblieben. "Wir wurden kein einziges Mal irgendwie abgewiesen oder blöd angeredet oder so. Es war nur wirklich konstruktive Kritik an der Stadt", stellt Anna Sauerbeck am Ende ihrer ersten Nachtschicht fest.

Für Anna Meister ist das Gespräch weiterhin der richtige Weg. "Was auf jeden Fall rauskommt ist, dass Jugendliche oder junge Menschen nicht nur störende, lärmende Wesen sind. Sondern halt zum öffentlichen Raum gehören und hier genauso leben."