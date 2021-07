Nachhaltiger Tourismus: Wofür stehen "grüne Siegel"?

Für Andreas Koch ist Nachhaltigkeit ein Geschäftsmodell und zugleich eine Haltung, bei der es auch darum gehe, möglichst alle in einem Hotel mit einzubeziehen. Housekeeping, Köche und Köchinnen oder Rezeptionisten sind allesamt gefragt, einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation des Betriebs zu leisten. "Wir fragen: Wo habt ihr Umweltauswirkungen? Und wo könnt ihr das selbst optimieren? Wie könnt ihr euch selbst grüne Themen setzen und die optimieren", so Koch. Erst dann sei es wirklich bei den Menschen angekommen und bei den täglichen Prozessen. "Dann ist das auch kein Muss mehr, sondern ein 'Ich möchte'", so der Nachhaltigkeitsberater. Die Frage müsse sein, wie man Menschen in der Touristik-Branche empowern könne, dass sie Nachhaltigkeit täglich leben. Wenn das passiere, dann lebe das System auch immer weiter, so Koch.

Kriterien der Umweltsiegel helfen auch Hoteliers

Viele Umweltsiegel werden aber auch nach einem klaren Kriterienkatalog vergeben. Das habe gleich zwei positive Aspekte, sagt die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Angela Inselkammer. Gäste hätten eine klare Vorstellung davon, was sie erwartet - und die Hoteliers, was sie erfüllen müssen. Das gäbe den Unternehmern eine Orientierung, ist sich Inselkammer sicher: "Es gibt ja viele Dinge, die machen sie ohnehin schon. Aber es gibt auch viele Maßnahmen, die man leicht noch ergreifen könnte, die einem aber erst durch die Leitlinien des Siegels bewusst werden."

Inselkammer: Glaubwürdigkeit schlägt Zertifikat

Mülltrennung, die Verwendung regionaler Produkte, eine hohe Energieeffizienz, all das sei kein besonderer Verdienst mehr, sondern viel mehr eine Selbstverständlichkeit, sagt Inselkammer. Ob diese Form der Nachhaltigkeit aber auch zertifiziert ist, das spielt eher eine untergeordnete Rolle, sagt sie. Viel wichtiger sei die Glaubwürdigkeit: "Wenn ich jetzt ein Siegel vor der Tür habe und das aber nicht so lebe, das würden einem die Gäste extrem übelnehmen. Das kann sich kein Wirt erlauben, zu behaupten, er sei nachhaltig und dann funktioniert das überhaupt nicht. Das geht nicht."

Diese Einschätzung teilt auch Gastwirt Georg Hahn aus Zweikirchen. Auch seine eigene Auszeichnung will er nicht groß bewerben. Viel mehr, so sagt er, wolle er mit seiner Familie fortsetzen, was vor gut 100 Jahren begonnen wurde. Dazu gehöre nicht, seine Gäste mit "Insignien, Banderolen oder Auszeichnungen zu überschütten". Vielmehr, erzählt Hahn, müssten sich die Gäste wohlfühlen - darum gehe es.