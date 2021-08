Nachbarn entführt und bedroht: Prozessauftakt in Nürnberg

Weil er einen Nachbarn mit dem Tod bedroht, ihn entführt und als Geisel genommen haben soll, muss sich ein 41 Jahre alter Mann aus Neumarkt in der Oberpfalz ab heute (04.08.) in Nürnberg vor Gericht verantworten.

Geisel mit den Tod bedroht und misshandelt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, sein Opfer mit an die Kehle gehaltenem Messer gezwungen zu haben, mit dem Auto in ein Waldstück zu fahren. Unterwegs habe der 41-Jährige seinem Nachbarn mehrfach gedroht, ihn zu töten. So habe er die Rücknahme einer Anzeige erpressen wollen. Den Ermittlern zufolge schlug der Angeklagte seinen Nachbarn zudem mit einem Kantholz ins Gesicht und auf den Hinterkopf. Erst als zufällig ein Zeuge in dem Waldstück vorbeikam, gelang dem Geschädigten die Flucht.

Motiv der Tat: ein Nachbarschaftsstreit

Der Auseinandersetzung war offenbar ein Nachbarschaftsstreit vorausgegangen. Für den Prozess vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth wegen Geiselnahme in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sind zwei Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte demnach am kommenden Montag (09.08.21) fallen.