Nach Warnstreik: Normalbetrieb am Flughafen München läuft gut an

Am Münchner Flughafen läuft der Flugbetrieb seit dem Morgen wieder in geregelten Bahnen. Pünktlich um 6 Uhr sind die ersten Flugzeuge im Normalbetrieb abgehoben. Seither sind nur ganz vereinzelt Verspätungen aufgetreten. Allerdings ist es aufgrund des vorangegangenen Streiks und der beginnenden Ferien voller als sonst.

Rund 750 Flüge am Samstag geplant

Mit etwa 90.000 bis 100.000 Passagieren rechnet der Flughafen heute. Rund 750 Flüge finden laut Pressesprecher statt, etwa 60 mehr als an normalen Samstagen. Dazu kommen noch rund 70 Zusatzflüge mit eher kleineren Maschinen im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz.

Passagiere sollen ausreichend Zeit für die Anreise, den Check-in und die Sicherheitskontrolle einplanen – und wenn möglich, den Online-Check-in nutzen, heißt es vom Münchner Flughafen. Begleitpersonen werden gebeten, sich bereits außerhalb des Gebäudes zu verabschieden. Eng werden dürfte es am Wochenende in den S-Bahnzügen der Flughafen-Linie S8: Wegen Bauarbeiten fahren die Züge zwischen 6.00 und 22.45 Uhr nur im 40-Minuten-Takt.

In München machte der Streik am Freitag rund 90.000 Fluggästen einen Strich durch die Reisepläne. Nach Angaben des Airports waren an diesem Tag mehr als 700 Starts und Landungen geplant. Viele waren auf die Deutsche Bahn ausgewichen. Das deshalb befürchtete Chaos am Münchner Hauptbahnhof war aber ausgeblieben.

Nächste Verhandlungsrunde am 22. und 23. Februar

An sieben deutschen Flughäfen hatte Verdi am Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Damit wollen die Beschäftigten ihren Forderungen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. In den Verhandlungen fordern Verdi und der Beamtenbund DBB 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen zurückgewiesen. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant.

