Totalsperrung auf A9 bei Schnaittach – Geisterfahrerin tot

Gegen 13.00 Uhr hat sich heute auf der A9 ein schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr eine 82-jährige Frau Geisterfahrerin die A9 auf der falschen Fahrbahnseite in Richtung Berlin. Kurz vor der Anschlussstelle Lauf-Hersbruck kam es zur Kollision mit zwei Fahrzeugen, welche auf derselben Fahrbahn in die dafür vorgesehene Richtung fuhren.

Geisterfahrerin war sofort tot

Die 82-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die zwei Fahrer der anderen am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden nur leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei ist die A9 deshalb zwischen Schnaittach bei Nürnberg und Lauf/ Hersbruck in Fahrtrichtung Nürnberg komplett gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Schnaittach ausgeleitet.