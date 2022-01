Nach Sturzflut: Landshuter Isar-Flussbett muss aufgefüllt werden

Die Sturzflut am 29. Juni 2021 hat im Osten von Landshut an einer Stelle das Flussbett der Großen Isar ausgespült. Das hatten Unterwasser-Untersuchungen im vergangenen Jahr ergeben. In dieser Woche beginnen die Arbeiten zur Sicherung des Flussbettes.

Kraterähnliche Ausspülung durch Sturzflut

Die Sturzflut im Juni vergangenen Jahres hat in Landshut nicht nur Straßen, Keller- und Erdgeschossräume überflutet. In der Isar spülten die abfließenden Wassermassen an einer Stelle auch das Flussbett aus. Flussabwärts des Marschallstegs bildete sich unter Wasser ein so genannter Kolk, wie Taucher feststellten. Dabei handelt es sich um eine größere kraterähnliche Ausspülung. Der Kolk soll jetzt mit rund 1.000 Kubikmetern Material aufgefüllt werden, hauptsächlich mit Steinen und Kies.

Größere Baggerarbeiten in den nächsten Wochen

Am Montag beginnen die Vorarbeiten, im Laufe der Woche wird dann damit begonnen, das Material mit Hilfe von Lkws und Baggern in die Isar einzubringen. Die Verfüllung wird voraussichtlich rund drei Wochen dauern. In diesem Zeitraum werden in der Schützenstraße im Bereich des Marschallstegs Materialtransporte und Arbeiten mit Baumaschinen laufen. Es wird dort deshalb auch immer wieder zu Verkehrsbehinderungen und Lärmbelästigungen kommen. Das Wasserwirtschaftsamt bat schon vorab um Verständnis.

60 Liter Regen pro Quadratmeter in nicht einmal 30 Minuten

Bei der Sturzflut am 29. Juni handelte es sich laut Meteorologen um ein Niederschlagsereignis, das statistisch alle 150 Jahre einmal im Raum Landshut niedergeht. Innerhalb von 25 Minuten regnete es 60 Liter Wasser pro Quadratmeter.