Nach Schägerei auf der Wiesn: Polizei fahndet nach Pärchen

Fünf Monate nach dem Oktoberfest 2022 fahndet die Münchner Polizei öffentlich nach einer jungen Frau und einem jungen Mann. Das Pärchen soll am letzten Wiesn-Wochenende drei Zeltbesuchern mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Die Verletzungen mussten teilweise im Krankenhaus behandelt werden.

Streit um Sitzplätze in Festzelt

Dem Angriff war nach Angaben der Polizei ein Streit um Sitzplätze im Hacker-Festzelt vorausgegangen. Ein 20-Jähriger hatte dort am Sonntagabend, dem 2. Oktober, zusammen mit zwei Frauen, alle aus dem Landkreis Bad Tölz, am Tisch gesessen. Ein unbekanntes Pärchen wollte sich dazu setzen, das lehnte die Gruppe aber ab. Die Situation schien damit zunächst geklärt. Als die Bad Tölzer allerdings gegen 22 Uhr das Festzelt verließen, wurden sie draußen von dem unbekannten Pärchen heftig attackiert: Mit mehrfachen Schlägen ins Gesicht, den 21- und 31-jährigen Frauen wurden an den Haaren gerissen, die Ältere wurde kurzzeitig sogar ohnmächtig. Die Angreifer, eine junge Frau und ein junger Mann, flüchteten anschließend unerkannt. Die Opfer mussten mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus.

Dank Videomaterial: Polizei fahndet nun nach Schläger-Pärchen

Ein unbeteiligter Zeuge filmte die Auseinandersetzung. Aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts München fahndet die Polizei jetzt mit diesen Bildern nach den beiden Tatverdächtigen. Sowohl die Frau als auch der Mann werden auf etwa 20 Jahre geschätzt. Sie trug an dem Abend ein Dirndl mit einer hochgeschlossenen, kurzärmeligen Bluse. Er war bekleidet mit einer Lederhose, einem Janker, einer Weste und einem weißen Trachtenhemd.