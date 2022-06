Nach Lkw-Unfall: Totalsperre der A9 Richtung Berlin bis Mittag

Nachdem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Lkw seinen Anhänger auf der A9 bei Hormersdorf im Landkreis Nürnberger Land verloren hatte, ist es zu einem schweren Auffahrunfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Laut Polizeiangaben bemerkte der Lkw-Fahrer den Verlust des Anhängers erst nach mehr als hundert Metern. Der 22-Jährige stieg daraufhin aus, um die Fahrbahn abzusichern.

Zweiter Lkw begrub 22-Jährigen unter sich

Danach krachte ein zweiter Lastwagen auf den auf der Fahrbahn liegengebliebenen Anhänger des ersten Lkw. Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auf den Anhänger auf und schob ihn die Distanz bis auf das Zugfahrzeug zurück. Der 22-jährige Lkw-Fahrer wurde unter dem Lastwagen begraben und schwer verletzt. Auch der Beifahrer des 44-Jährigen wurde im Lkw eingeklemmt und schwer verletzt. Er befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Schlafkoje des zweiten Lkw. Er musste von der Feuerwehr aufwändig befreit werden. Der 44-Jährige selbst erlitt mittelschwere Verletzungen.

A9 bleibt bis in den Mittag vollgesperrt

Im Zuge der Rettungsmaßnahmen war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Autobahn A9 ist in Fahrtrichtung Berlin seitdem vollgesperrt. Bereits in der Nacht bildete sich ein langer Rückstau. Problematisch ist laut Polizei auch auf die Fahrbahn ausgelaufenes Motoröl, das einer der Lkw geladen hatte. Auf der Fahrbahn befand sich ein schmieriger Ölfilm, der beseitigt werden muss. Die Aufräumarbeiten und damit die Vollsperrung werden sich voraussichtlich noch bis zum Mittag ziehen, so die Polizei. Eine Ausweichmöglichkeit besteht über die U65.