Nach Kritik: Gipskonzern Knauf beendet Geschäft in Russland

Seit mehr als zwei Jahren tobt der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Viele deutsche Firmen haben sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine aus Russland zurückgezogen. Jetzt auch einer der größten Baustoffhersteller weltweit: Wie die Knauf-Gruppe mit Sitz im unterfränkischen Iphofen heute auf Nachfrage von BR24 bestätigt, will sie ihre Geschäfte in Russland komplett abgeben. Zuvor hatte das Magazin "Business Insider" darüber berichtet. Nach Angaben von Knauf hat sich die Unternehmensgruppe "vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen entschieden, sich nach mehr als 30 Jahren in Russland von ihrem dortigen Geschäft zu trennen", heißt es in dem Schreiben.

Knauf will Arbeitsplätze vor Ort erhalten

Der Wunsch des Unternehmens sei es, das gesamte Geschäft in Russland auf das lokale Management zu übertragen. Dazu gehören auch die Rohstoffgewinnung, die Produktion und der Vertrieb. So sollen die Arbeitsplätze der mehr als 4.000 Mitarbeitenden in russischen Werken auch in Zukunft erhalten bleiben, so Knauf. Die geplante Transaktion hänge jedoch von der Genehmigung durch die zuständigen Behörden in Russland ab.

Rückzug als Reaktion auf ARD-Recherche?

Erst vor kurzem war das unterfränkische Gipsunternehmen wegen seiner Tätigkeiten in Russland in die Schlagzeilen geraten: Recherchen des ARD-Magazins "Monitor" legten den Verdacht nahe, dass Knauf die EU-Sanktionen gegen Russland verletzt habe. Ob der Rückzug aus Russland mit den erhobenen Vorwürfen zusammenhängt, wollte das Unternehmen heute gegenüber BR24 weder bestätigen noch dementieren und möchte sich dazu weiter nicht äußern, teilt eine Pressesprecherin auf schriftliche Anfrage mit.

In einer Stellungnahme zu dem ARD-Bericht hieß es, Knauf verurteile den Angriffskrieg auf die Ukraine und befolge sämtliche Sanktionen der EU, Großbritanniens und der USA gegen Russland. "Wir weisen den Vorwurf, das nicht zu tun, aufs Schärfste zurück", hieß es damals vom Konzern.

Kritik wegen vermeintlicher Hilfe für Russland

Knauf soll mit seinen Produkten Russland dabei geholfen haben, das besetzte Mariupol am Asowschen Meer wieder aufzubauen. Reporter hatten demnach auf Gipssäcken in Mariupol den Namen Knauf entdeckt.

Der Baustoffkonzern weist den Vorwurf zurück: Die Firma liefere demnach weder nach Russland noch nach Mariupol in der Ukraine und importiere seit Februar 2022 auch keine Baustoffe mehr nach Russland. Der Konzern unterhalte auch keine direkten Lieferverträge zu Verbrauchern oder Verarbeitern seiner Produkte in Russland. Knauf produziere in Russland "ausschließlich für den russischen Markt", so der Konzern.

Knauf macht Milliardenumsätze in Russland

Der Familienkonzern, der 2022 mit rund 15,4 Milliarden Euro Umsatz zu den größten Baustoffherstellern weltweit zählte, beschäftigt derzeit rund 4.000 Beschäftigte in 14 Produktionsstätten in Russland. Auch dort macht er Milliardenumsätze. Firmenpatriarch Nikolaus Knauf war mehr als zwei Jahrzehnte russischer Honorarkonsul. Es gibt Fotos von ihm mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Trotz des Angriffs auf die Ukraine und der Zerstörung des Knauf-Werks Donbass bei Bachmut in der Ostukraine hatte sich der Konzern zunächst "für den Verbleib im russischen Markt entschieden", wie es hieß. Der Grund: Man wolle seiner Verantwortung als Familienunternehmen gerecht werden und die "langjährigen Beschäftigten nicht in die berufliche Unsicherheit entlassen", so Knauf. In den russischen Werken produzierten russische Mitarbeitende für den russischen Markt. Weltweit stellt Knauf in über 90 Ländern in mehr als 300 Werken mit rund 40.000 Beschäftigten Baustoffe und Bausysteme her.