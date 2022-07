Stallbrand im Kreis Regen: 19 Rinder sterben

In Rechertsried, einem Ortsteil der Gemeinde Kollnburg im Landkreis Regen, ist am Dienstagabend ein Stall komplett ausgebrannt. 19 von 38 Rindern konnten nach ersten Informationen von Polizei und Feuerwehr nicht mehr gerettet werden.

Stundenlanger Kampf gegen die Flammen

Rund 300 Feuerwehrleute waren im Einsatz - fünf von ihnen wurden leicht verletzt, so der Einsatzleiter der Feuerwehr. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen. Ein Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude und ein angrenzendes Waldstück konnten die Kräfte vor Ort verhindern. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. In dem Stall war nach Angaben der Feuerwehr auch Heu gelagert. Außerdem waren dort zahlreiche Maschinen abgestellt. Die Rinder, die den Brand überlebten, wurden laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr in den Stall eines Nachbarn gebracht.

Kriminalpolizei hat Ermittlungen übernommen

Mehrere Anwohner hatten den Brand gemeldet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war das Feuer in dem Rinderstall vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Die Höhe des Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei rund einer halben Million Euro.

Erst vergangene Woche waren beim Brand eines Schweinemastbetriebs im Landkreis Landshut rund 100 Schweine verendet.