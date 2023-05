Nach Gleissperrung: Polizei nimmt Schwan in Gewahrsam

Ein Schwan hat am Samstagvormittag für eine kurzzeitige Gleissperrung am Lindauer Inselbahnhof gesorgt. Zuvor hatte eine Notfallleitstelle der Bahn laut Bundespolizei gemeldet, dass ein Schwan in die Oberleitung am Insel-Bahnhof geraten sei. Bei Ankunft der zwei Polizeistreifen hielt sich der Schwan im Bereich der Gleise auf.

Schwan wehrt sich lautstark

Das Tier zeigte sich zunächst völlig unbeeindruckt von der Aufforderung der Beamten, die Gleise wieder zu verlassen. Lautstark und flügelschlagend protestierte er gegen das Ansinnen der Bundespolizei, ihn von den Gleisen weg Richtung See zu dirigieren. Erst mit einer Decke, die sie dem Schwan überwarfen, konnten die Einsatzkräfte das Tier überwältigen und in Gewahrsam nehmen. Ein Tierarzt überzeugte sich anschließend von der Gesundheit des Tieres bevor es, laut Polizei, fernab der Gleise in die Freiheit entlassen wurde.