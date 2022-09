Bayerns heimliches Wappentier Der Schwan

Der Märchenkönig hatte als Junge vermutlich schon Bekanntschaft mit den Schwänen am Alpsee gemacht. Der Prinz badete gern. Schloss Hohenschwangau und Neuschwanstein: Die Leidenschaft für Schwanenritter und das Tier erkennt man ja schon im Namen. In den Bilderzyklen im Schloss ließ Ludwig II. die Opern Richard Wagners lebendig werden, auch die Lohengrin-Sage, der Schwanenritter.

Doch auch sein Vater hatte in seinem Schloss Hohenschwangau den Schwan verewigt. Maximilian II. verstand sich auch als Schwanenritter und übernahm das Wappen. Damals hätte der Schwan das Wappentier Bayerns werden können.

Der Schwan in Neuschwanstein

Schwarze Schwäne in Coburg

In Coburg sind seit Queen Victorias Zeiten Schwäne zuhause: sogar schwarze Schwäne! Als ihr geliebter Prinzgemahl Albert von Sachsen-Coburg und Gotha im Jahr 1861 starb, ließ die englische Königin, als Zeichen ihrer Trauer, die Tiere im Schloss-Park Rosenau ansiedeln. Und die Coburger lieben ihrer Schwäne bis heute. Sie werden gehegt und gepflegt.

Schweinsbraten? Nein, Schwanenbraten!

Geschwister Christian und Sabine Kroiß betreiben auf dem Münchner Viktualienmarkt ein Geschäft für Wild und Wild-Feinkost

Für gewöhnlich ist der Viktualienmarkt eine gute Adresse, wenn es ums Essen geht. Die Geschwister Christian und Sabine Kroiß betreiben dort ein Geschäft für Wild und Wild-Feinkost, sie jagen auch selber. Vor allem im Herbst gibt es Wildgeflügel, weil da die klassische Jagdzeit ist. Aber Schwan? - Fehlanzeige! Vielleicht auch weil heutzutage keiner ein so schönes Tier, das die Nähe zum Menschen sucht, und nicht so den Eindruck eines Wildtiers macht, essen wolle, sinnieren die Geflügelhändler. Allerdings gibt es in der Carmina Burana einen Hinweis auf Schwanenbraten.