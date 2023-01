> Geflügelpest bei Schwan in München nachgewiesen

Die Befürchtung hat sich bewahrheitet: In München gibt es den ersten Fall von Geflügelpest in diesem Winter. Nachgewiesen wurde das Virus bei einem toten Schwan an der Isar. Die Stadt hatte schon im Herbst vorsorglich Schutzmaßnahmen angeordnet.