Nach Gewalt im Rockermilieu in Miltenberg - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Menschen, die im Juni eine Attacke auf einen Mann in Miltenberg beobachtet haben. Der Vorfall soll sich im Rockermilieu abgespielt haben. Beteiligt waren wohl Rockerclubs aus Miltenberg und dem Odenwald.

Körperlicher Angriff auf Rockerclub-Mitglied

Anlass des Ermittlungsverfahrens war ein körperlicher Angriff in Miltenberg auf ein 55-jähriges Mitglied eines Odenwälder Rockerclubs. Der Mann soll den aktuellen Ermittlungserkenntnissen nach am 11. Juni gegen 17.15 Uhr als Beifahrer in einem Pkw im Bereich der Brückenstraße / Bischoffstraße unterwegs gewesen sein, als weitere Fahrzeuge das besagte Auto zum Anhalten bewegt haben sollen.

In der Folge sei es zu einem körperlichen Angriff gleich mehrerer Personen auf den 55-Jährigen gekommen. Nach wenigen Minuten habe sich die Situation aufgelöst und die Menschenmenge, aus der der Übergriff erfolgte, habe sich in verschiedene Richtungen entfernt.

Ermittlungen gegen Mitglieder der Rockerszene bereits seit Mitte Juni

Die Kripo Würzburg führt dabei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg bereits seit Mitte Juni umfangreiche Ermittlungen gegen Angehörige der Rockerszene. Gegen insgesamt fünf männliche Tatverdächtige im Alter zwischen 33 und 53 Jahren ergingen in der Folge wegen des dringenden Verdachts des schweren Falls des Landfriedensbruchs Durchsuchungsbeschlüsse. Diese sind laut Polizeiangaben am 14. Juli vollzogen worden.