Nach Fußballspiel an der Isar: 14-Jähriger vermisst

Mehrere Jugendliche haben Freitagabend in der Nähe der Marienklausenbrücke Fußball gespielt. Als der Ball ins Wasser rollte, sollen laut Feuerwehr drei der Spieler ins Wasser gesprungen sein.

Starke Strömung in der Isar

Die Strömung in der Isar war offenbar sehr stark, wie die Feuerwehr berichtet. Zwei der Jugendlichen konnten sich rechtzeitig an Land retteten. Der Dritte, ein 14-jähriger Junge kam in eine Wasserwalze und wurde abgetrieben. Eine Passantin, die das Drama beobachtete, setzte einen Notruf ab.

Suche mit Tauchern und Hubschraubern

Ein Großaufgebot an Rettungskräften begab sich sofort an die Einsatzstelle. Die Polizei setzte Taucher ein und war mit Pferden an den Flussufern unterwegs. Am Ort des letzten Kontakts mit dem 14-Jährigen, im Bereich der Marienklausenbrücke positionierten sich laut Feuerwehr die Einsatzkräfte. Auch zwei Hubschrauber wurden eingesetzt.

Suche nach 14-Jährigem wird erfolglos abgebrochen

Wegen der hohen Fließgeschwindigkeit der Isar, mussten Feuerwehr und Polizei das Einsatzgebiet bis zum Stauwehr Oberföhring ausdehnen. Nach drei Stunden wurde der Einsatz aber ohne Erfolg abgebrochen.

Junge gilt weiter als vermisst

Die Fußball-Freunde des 14-Jährigen und seine Eltern mussten vom Kriseninterventionsteam betreut werden. Der Jugendliche gilt weiterhin als vermisst. Nach Auskunft eines Polizeisprechers wird heute nicht mehr nach ihm gesucht.