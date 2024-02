Nach fast 200 Jahren: Franziskaner verlassen den Engelberg

Nachwuchssorgen

Einen der ältesten Standorte der Franziskaner in Deutschland aufzugeben, sei nicht leicht, betont Bruder Markus in München. Der Provinzialminister der Deutschen Franziskanerprovinz (Ordensprovinz des Franziskanerordens für Deutschland) begründet den Schritt mit Nachwuchssorgen. 2010 seien es noch 330 Mitbrüder deutschlandweit gewesen. Mittlerweile sind es nur noch 218. Nur fünf von ihnen sind unter 50 Jahre alt. Bruder Markus: "Unsere Lebensform ist gegen den Zeitgeist. Wir sind am Überaltern und unsere Zukunft in Deutschland wird internationaler sein müssen. Erste gemischte Gemeinschaften gibt es bereits." Weltweit haben die Franziskaner 11.000 Mitbrüder.

Ordensgemeinschaften im Bistum Würzburg rückläufig

Die Zahl der Ordensgemeinschaften im Bistum Würzburg ist den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Die Kapuziner am Käppele, die Missionsdominikanerinnen in Neustadt am Main und die Augustiner in Fährbrück haben sich zurückgezogen. Ende Juni steht der Rückzug der Redemptoristen aus dem Kloster St. Alfons in Würzburg an. Am Untermain geben die Franziskaner gleich zwei Standorte auf - bis Ende Juli dieses Jahres das Kloster Engelberg im Landkreis Miltenberg. Bis zum Sommer 2025 werden sie auch die Kreuzburg in Großkrotzenburg an der bayerisch-hessischen Landesgrenze verlassen. Eine Stiftung übernimmt die Trägerschaft des dortigen Gymnasiums.