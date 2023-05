Warum eine Ordensgemeinschaft das Bistum Würzburg verlassen will

Die Ordensgemeinschaft der "Kongregation des Heiligsten Erlösers" will das Bistum Würzburg verlassen. Das teilte sie am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Bistum mit. Die Redemptoristen, also die Angehörigen dieser Ordensgemeinschaft, begründen ihre Entscheidung unter anderem mit der Umstrukturierung im Bistum: "Anlass sind veränderte Schwerpunktsetzungen im Orden und neue Herausforderungen im Bistum Würzburg", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Aufgaben in den neuen und deutlich größeren Einheiten des Bistums, den sogenannten Pastoralen Räumen, sind laut den Redemptoristen nicht mit dem Klosterleben vereinbar. Die Niederlassung im Kloster St. Alfons in der Gartenstadt Keesburg im Würzburger Frauenland soll demnach zum 30. Juni 2024 aufgelöst werden. Am Dienstag haben die Redemptoristen ihre Entscheidung dem Bistum Würzburg mitgeteilt. Eine Stellungnahme von Bischof Franz Jung steht noch aus.

Aufgabe nach gut 70 Jahren

Die Redemptoristen haben die neu gegründete Pfarrei St. Alfons 1954 übernommen und aufgebaut. Als die Pfarreien-Gemeinschaft Würzburg Ost gegründet wurde, waren die Redemptoristen neben St. Alfons auch für weitere Pfarreien zuständig. Jetzt, wo das Bistum Würzburg Pastorale Räume eingeführt hat, die deutlich größer sind als Pfarreien-Gemeinschaften, "kommt das Ordenscharisma an seine Grenzen", heißt es von den Redemptoristen. Derzeit leben drei Patres und ein Bruder in dem Kloster in Würzburg. Redemptoristen gibt es in 80 Ländern auf allen Kontinenten. In Bayern gibt es noch eine Niederlassung des Männerordens in München.

Das Bistum Würzburg hat sich in den vergangenen Jahren umstrukturiert. Seit Oktober 2021 sind Pfarreien in sogenannten Pastoralen Räumen zusammengefasst. Ziel des Bistums ist es, die Seelsorge dadurch zu fördern. Die Pastoralen Räume sind deutlich größer als die früheren Pfarreien-Gemeinschaften.