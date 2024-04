Nach dem Brand: Bergfried soll wieder zur Kulturstätte werden

Festival findet draußen statt

Anfang Mai werden die vom Brand zerstörten Gebäudeteile abgerissen. Denn die Ruine ist statisch nicht mehr sicher. Die Kapelle aber bleibt stehen – Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sie retten. Sie wird künftig wieder als Konzertsaal genutzt, alle anderen Programmpunkte des Festivals müssen draußen stattfinden. "Ich habe mich damit abgefunden, dass ein Teil vom Bergfried für immer verschwindet. Aber ich bin sicher, dass etwas Neues entstehen kann", sagt Julia Willeitner. Sie gibt sich motiviert, räumt aber gleichzeitig ein: "Wir haben natürlich Angst, dass die Brandstifter wiederkommen. Wer sagt, dass die nicht irgendwo lauern. Da positiv zu bleiben, ist eine Herausforderung." Die Polizei teilt auf BR-Nachfrage mit, im Moment die Spuren auszuwerten, die die mutmaßlichen Brandstifter hinterlassen haben.

Langfristige Planung ist ungewiss

Die Vereinsmitglieder, die hier ehrenamtlich arbeiten, eint, dass sie an den Ort, das idyllisch gelegene Anwesen in der Nähe der Veste Oberhaus, glauben. "Es ist eine gewaltige Energie hier, das hat mich immer schon beeindruckt. Und ich möchte, dass das erhalten und für Menschen zugänglich bleibt", sagt zum Beispiel Martin Wimmer. Er wohnt in der Nachbarschaft und packt jede freie Minute mit an. Die Gruppe träumt davon, dass hier ein Kulturraum für Passau entsteht. Doch ob das langfristig gelingen kann, hängt vor allem von den Eigentümern ab. Die unbewohnte Klosteranlage gehört seit 2014 der Erbengemeinschaft des 2021 verstorbenen Großindustriellen Heinz Hermann Thiele. Die Opes-Immobiliengruppe überlässt dem Verein das Areal seit einigen Jahren. Was langfristig mit dem Bergfried beziehungsweise auf dem Gelände geschehen soll, steht aber noch nicht fest. Auf BR-Anfrage teilt Opes mit, dass es dazu derzeit noch keine konkreten Überlegungen gebe. Die Zukunft des Bergfrieds bleibt also ungewiss.