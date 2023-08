Scholz in Geretsried: Kanzler besucht Geothermie-Kraftwerk

Woher kommt die Energie, die wir heute, morgen und in Zukunft brauchen? Von der Sonne, vom Wind – oder aus der Erde? Möglicherweise ist es der Mix aus allen Dreien. Eine Firma in Oberbayern erprobt gerade eine innovative Technologie, die Strom und Wärme aus heißem Stein generieren soll.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) informiert sich heute zusammen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) über die im Bau befindlichen Geothermie-Anlage nahe Geretsried. Etwa gegen 14 Uhr besuchen die deutschen Politiker, Vertreter der kanadischen Regierung und Mitarbeiter der kanadischen Betreiberfirma Eavor Loop das Gelände in einem Waldstück in der Nähe von Geretsried.

Heißes Wasser gibt es unter Geretsried nicht – dafür heißen Stein

Im Oktober 2022 hatte die kanadische Firma Eavor Loop mit den Vorbereitungen des Bohrplatzes begonnen, im Juli 2023 war die sogenannte Meißelweihe zum Beginn der Bohrungen. Bereits vor 10 Jahren waren erste Bohrungen auf der Suche nach heißem Wasser bis in die Rekordtiefe von 6000 Metern vorgedrungen. Wasser wurde damals nicht gefunden, aber heißes Gestein.

Dieses Gestein will die Firma jetzt als Tiefenwärme-Tauscher zur umweltfreundlichen Energie-Gewinnung nutzen, erklärt Daniel Mölk, der isländische Projektleiter für das Geothermie-Kraftwerk, dem BR. Damit will die kanadische Firma Eavor Energie gewinnen.

Energiequellen: Sonne, Wind – und bald auch Gestein?

Dabei wird eine Vielzahl von horizontalen Röhren (Loops) wie eine Fußbodenheizung ins Gestein gebohrt und Süßwasser in die Tiefe geleitet. Dieses Wasser erhitzt sich im süddeutschen Molassebecken – der Gesteinsschicht, die Geothermie im Großraum München ermöglicht – und kommt mit einer Temperatur von bis zu 120 Grad Celsius wieder an der Oberfläche an. Damit wird ein grundlastfähiges Kraftwerk zur Stromgewinnung betrieben. In einem weiteren Schritt soll die Stadt Geretsried an die Fernwärme angeschlossen werden. Jedes Loop wird in einer Tiefe von etwa 4500 Metern ein geschlossenes Röhrensystem von insgesamt 80 Kilometern Länge bilden. Das Erste von insgesamt vier geplanten Loops soll im Herbst 2024 fertiggestellt werden.

Es könnte ein großer Schritt für den deutschen Energiemix sein

In der Nähe von Calgary betreibt die Firma Eaver Loops ein kleines Modell-Kraftwerk, das mit ihrer Technik bereits Energie gewinnt. Hier in Deutschland ist Geretsried der erste Standort, an dem die Technologie erprobt wird. Sollte sie auch hierzulande funktionieren, wäre das ein großer Schritt für den Energiemix in Deutschland: Nach Ansicht von Geowissenschaftlern wäre mit Eavor Loop nämlich in vielen Teilen Deutschlands eine Wärmegewinnung möglich.

Die Baukosten werden auf 250 bis 300 Millionen Euro beziffert. Die Europäische Kommission unterstützt das Vorhaben mit rund 92 Millionen Euro aus einem Innovationsfonds.

Scholz unterstützt bayerische SPD im Wahlkampf

Nach seinem Besuch in Geretsried geht es für den Kanzler dann noch zu einem Wahlkampftermin nach München: In einer Diskussion mit Landtagsspitzenkandidat Florian von Brunn will er sich Fragen von Bürgerinnen und Bürgern stellen. Erst am vergangenen Freitag war Scholz gemeinsam mit von Brunn bei einer Wahlkampfkundgebung auf dem Münchner Marienplatz aufgetreten.