Nach Brandanschlag 2019: Polizei findet trotz Video keinen Täter

Zwei Jahre ist es her, dass ein Unbekannter ein Wohnhaus in Tegernheim in Brand gesteckt hat. Der Schaden: rund 300.00 Euro. Obwohl eine Überwachungskamera den Täter aufgezeichnet hat, konnte die Kripo noch immer keinen Täter ermitteln.