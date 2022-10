Nach Ausschreitungen in Deggendorf: Ermittlungsgruppe gegründet

Nach den schweren Auseinandersetzungen im Deggendorfer Nachtleben am vergangenen Wochenende hat die Polizei jetzt zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungsgruppe "Glasscherbe" eingerichtet, um alles aufzuarbeiten.

Security muss schlichten und wird mit Glasscherbe attackiert

Zum ersten Mal hat die Polizei jetzt eine Art Ablauf der Geschehnisse veröffentlicht. Demnach eskalierte zunächst gegen 01.45 Uhr in einem Lokal eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf vier Männer zwischen 26 und 29 Jahren leicht verletzt wurden. Eine nicht beteiligte Frau wurde durch eine herumfliegende Glasscherbe leicht verletzt.

Als der Sicherheitsdienst eingriff, wurde ein Security-Mitarbeiter mit einer Glasscherbe angegriffen. Die Kontrahenten wurden des Lokals verwiesen.

Männer wehren sich gegen Polizeimaßnahmen

Einer der Männer wurde im Verlauf der Nacht erneut von der Polizei angetroffen und kontrolliert, worauf er einen Beamten angriff und verletzte. Ein 24-Jähriger wollte dem 28-jährigen Angreifer zur Hilfe kommen und seine Festnahme verhindern, er attackierte ebenfalls die Polizei. Ein Beamter wurde am Kopf verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die zwei Männer wurden in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wird jetzt ermittelt.

Mehr Kontrollen und Videoüberwachung

Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen weiter auf Videoaufnahmen und Zeugenaussagen, um die Situation rekonstruieren zu können. Die Polizeiinspektion Deggendorf wird am kommenden Wochenende in Deggendorf mit Hilfe anderer Dienststellen und der Bayerischen Bereitschaftspolizei verstärkt kontrollieren. An einigen Örtlichkeiten wird eine Videoüberwachung vorbereitet.