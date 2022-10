Randale in Deggendorf - Mehrere Verletzte und Festnahmen

Eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchergruppen in und vor einer Diskothek in Deggendorf hat am Wochenende zu einem großen Polizeieinsatz geführt. In der Nacht zum Sonntag waren die zwei Gruppen aufeinandergetroffen. Flaschen und Gläser flogen. Zudem gab es Verletzte, die medizinisch versorgt werden mussten oder gleich ins Krankenhaus kamen. Auch zwei Polizisten wurden verletzt.

Randale auch vor der Diskothek

Vor der Diskothek am Michael-Fischer-Platz spitzte sich die Lage weiter zu, nachdem sich mehr Menschen an dem Konflikt beteiligten. Selbst das große Polizeiaufgebot hatte Mühe, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Es gab mehrere Festnahmen.Warum die Gruppen aufeinander losgingen ist laut Polizei noch unklar.

Polizei räumt den Platz

Die Polizei forderte schließlich zwei Lokale auf, zu schließen. Ein weiteres durfte keine weiteren Gäste mehr einlassen. Via Lautsprecherdurchsagen seien die Menschen aufgefordert worden, die Innenstadt zu verlassen, was schließlich auch geschah.

Behörden kündigen Konsequenzen an

Die Polizeiinspektion Deggendorf will in Abstimmung mit der Stadtverwaltung solche Ausschreitungen verhindern. Deshalb sollen an den kommenden Wochenenden gegebenenfalls Betretungsverbote ausgesprochen und der Bereich mit Videokameras überwacht werden.