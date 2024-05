Nach Galeria-Aus: Kritik an Augsburgs Oberbürgermeisterin

Die drohende Schließung der Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filiale sorgt für Zoff im Augsburger Stadtrat. Raphael Brandmiller (Generation Aux) wirft der Stadtspitze Versagen vor. Insbesondere Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) kritisiert er scharf: "Ich hoffe, die Stadtregierung und allen voran die Oberbürgermeisterin begreift endlich, dass sich eine Stadt wie Augsburg nicht mit blumigen Insta-Videos regieren, gestalten oder entwickeln lässt. Den großen Worten am Tag nach der Bekanntgabe des Karstadt-Aus, folgte: Nichts!“, schreibt das Stadtratsmitglied in einer Pressemitteilung.

Vorwurf: Augsburg Stadtführung fehlen die Konzepte

"Karstadt wird sterben. Dies anzuerkennen, entspräche einer realistischen Wirtschafts- und Standortpolitik. Auf dieses Szenario scheint die Augsburger Stadtregierung aber nicht vorbereitet zu sein", so Brandmiller weiter.

Es fehle an Konzepten, um den Online-Handel zu begegnen: "Wir sehen das an vielen anderen Schließungen, an der katastrophalen Situation in der Karolinenstraße. Nicht umsonst drängen wir seit Jahren zum Beispiel darauf, den Stadtmarkt konzeptionell weiterzuentwickeln. Dafür ernten wir von der Stadtregierung nur müdes Lächeln."

Wirtschaftsreferent weist Vorwürfe zurück

Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) kritisierte die Pressemitteilung von Generation Aux scharf. "Fakt ist, dass wir seit Jahren mit den Eigentümern Gespräche führen. Diese müssen im Hintergrund laufen", sagte Hübschle im Gespräch mit BR24. Weiter erklärte er, dass eine enge Kooperation mit der Eigentümerin vereinbart worden sei, die auf andere interessierte Parteien ausgeweitet werden solle.

Hübschle zeigte sich verärgert über die Vorgehensweise der Gruppierung. "Wer meint, solche ernsten Themen über derartige Pressemeldungen verteilen zu müssen, der hat sich fachlich und menschlich disqualifiziert." Insbesondere betonte er die Sensibilität des Themas angesichts der betroffenen Beschäftigten. "Wir haben Stillschweigen und Vertraulichkeit vereinbart."

Gespräche und Konzepte mit Solidas

Brandmiller hatte sich in seiner Mitteilung auch lobend über den Eigentümer der Immobilie, die Firma Solidas geäußert. "Wie man hört, hat der Eigentümer ganz ohne Zutun der Stadtregierung bereits Konzepte für eine Zeit nach Galeria Karstadt Kaufhof entwickelt. Eventuell sogar wieder mit Einzelhandelsnutzung", erklärte Brandmiller, der mit seiner politischen Gruppierung Generation Aux mit den mitregierenden Grünen eine Fraktionsgemeinschaft bildete, dann aber aus der Fraktion austrat.

Nach der Galeria Gläubigerversammlung am Dienstag hatte Oberbürgermeisterin Weber erklärt, sich weiter für den Erhalt der Filiale in Augsburg einzusetzen. Wichtige Rahmenbedingungen dafür wie die Standortqualität in der Innenstadt und günstige Mietkonditionen seien gegeben. Dennoch werde man gleichzeitig mit dem Augsburger Unternehmen Solidas an guten Konzepten für den Standort in der Bürgermeister-Fischer-Straße arbeiten, so Weber.

Hübschle forderte eine rasche Umsetzung eines neuen Konzepts in der Galeria-Immobilie, damit das Umfeld nicht unter einem Leerstand leide. Nach der Corona-Krise nehme auch der Betrieb in der Augsburger Innenstadt weiter zu. Messungen aus dem vergangenen Jahr hätten ergeben, dass in den Haupteinkaufslagen 2023 rund 15 Prozent mehr Passanten unterwegs gewesen sind als noch 2022.