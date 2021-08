Münzautomatenaufbrüche im Raum Rosenheim - Verdächtiger in Haft

Es war ein spektakulärer Raubzug durch die Landkreise Rosenheim und Traunstein. Ingesamt wurden in der Nacht zum 10. August in kürzester Zeit elf Münzautomaten bei Banken aufgebrochen. Die Polizei in Baden-Württemberg hat den Tatverdächtigen festgenommen. Der Stuttgarter soll auch für rund 20 solcher Aufbrüche in Baden-Württemberg verantwortlich sein.

Taschen und Koffer voller Münzgeld

Die Polizei meldet, dass im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens gegen den 41-Jährigen dessen Wohnung am Donnerstag durchsucht wurde. Dabei fanden die Beamten mehrere Taschen und Koffer voller Münzgeld. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Betroffen in Oberbayern waren folgende Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken:

• Sparkasse Bruckmühl, Müller-zu-Bruck-Straße

• Sparkasse Bad Endorf, Bahnhofstraße

• Sparkasse Kolbermoor, Bahnhofstraße

• Sparkasse Bernau am Chiemsee Kirchplatz

• Volksbank Raiffeisenbank Bernau am Chiemsee, Aschauer Straße

• Sparkasse Raubling, Kufsteiner Straße

• Sparkasse Rosenheim-Aising, Aisinger Straße

• Sparkasse Bad Feilnbach, Kufsteiner Straße

• Volksbank Raiffeisenbank Bad Feilnbach, Kufsteiner Straße

• Volksbank Raiffeisenbank Degerndorf am Inn, Rosenheimer Straße

• Volksbank Raiffeisenbank Grassau, Bahnhofstraße