Elf in einer Nacht: Seriendiebe brechen Bank-Münzautomaten auf

Gleich elf Einzahlmaschinen für Kleingeld verschiedener Banken haben bisher unbekannte Seriendiebe ausgeräumt - und das in nur einer Nacht. Alle Diebstähle ereigneten sich im südlichen Oberbayern.

Beute und Sachschaden durch Seriendiebe geht in die Zehntausende

Die Diebe brachen die Einzahlmaschinen für Kleingeld in fast einem Dutzend Filialen in den Landkreisen Rosenheim und Traunstein auf, so die Polizei. Die Beute und der Sachschaden soll sich auf Zehntausende Euro summieren. Die Täter schlugen in der Nacht zum Dienstag in elf verschiedenen Filialen von Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken zu. Die Automaten stehen dort in den Vorräumen.

Professionelles und minutenschnelles Vorgehen der Seriendiebe

Das Vorgehen sei in allen Fällen gleich gewesen: Binnen weniger Minuten wurden die Automaten professionell aufgebrochen und die Münzen gestohlen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und hat eigens eine Ermittlungsgruppe "Münze" eingerichtet.