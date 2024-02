Münchner Runde live: Mittelstand in Sorge

Artikel mit Live-Inhalten Livebeitrag

Spediteure, Handwerker und Landwirte sind in Bayern seit Wochen auf der Straße. Auch in anderen Branchen rumort es – ob in der Pflege oder beim Friseur um die Ecke. Was muss die Politik jetzt tun? Darüber diskutiert die Münchner Runde jetzt live.