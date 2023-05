Münchner Menschenkette gegen Hinrichtungen im Iran

Zwei Frauen stehen unter einem Galgenbalken, beide einen Strick um den Hals; am Boden die Iranische Flagge: So wollten die 200 Demonstranten in München am Samstagnachmittag deutlich machen, warum sie auf die Straße gehen.

Demonstranten fordern Stopp der Hinrichtungen

Gemeinsam riefen sie: "Weg weg weg - die Mullahs müssen weg!" oder "Hoch die internationale Solidarität!", als sie eine Menschenkette vom Reiterdenkmal für König Ludwig I. beim Odeonsplatz Richtung Geschwister-Scholl-Platz bildeten. Teilnehmer schwenkten außerdem die iranische Flagge oder hielten Schilder hoch, auf denen zum Beispiel stand: "Stoppt die Hinrichtungen im Iran", "Wir fordern: Aussetzung der Todesstrafe - sofort" oder "Amnestie für alle friedlichen Demonstranten".

Weltweiter Aufruf zu Demonstrationen

Zur heutigen Demonstration aufgerufen hatte unter anderem die Initiative "Woman, Life, Freedom" - nicht nur in München, sondern auch noch in neun weiteren Städten in Deutschland und in insgesamt zwölf Ländern rund um den Globus. Hintergrund der Demonstration: Am Freitag waren drei weitere Teilnehmer der Proteste gegen die Regierung im Iran hingerichtet worden. Ihnen war vorgeworfen worden, drei Sicherheitskräfte getötet zu haben.